كتب: باسل الحلواني
أبقت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، على مستوى حجم استثماراتها خلال الأعوام الخمسة المقبلة ثابتا، وذلك رغم أزمة فيروس كورونا المستجد التي غيرت من الخطط المستقبلية للعديد من شركات السيارات.
وتستثمر فولكس فاجن، نحو نصف إجمالي خطة نفقاتهاالمزمع تنفيذها والبالغ حجمها حوالي 150 مليار يورو حتى عام 2025 في تطوير التقنيات المستقبلية مثل المحركات البديلة وتطبيق تقنيات الرقمنة.
وتضخ المجموعة مزيد من الأموال لتزويد السيارات بالبرامج الإلكترونية على وجه
كما أكدت فولكس فاجن، عقب اجتماع مجلس الإشراف على الخطة الخمسية في مدينة فولفسبورج الألمانية أن هناك خطة لإنفاق حوالي 73 مليار يورو إجمالا على التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الهجينة والرقمنة.
ويعتبر هذا أعلى بكثير مما كانت عليه الخطة الخمسية السابقة التي كانت خصصت لهذه المجالات ميزانية قدرها 60 مليار يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم "كورونا".. فولكس فاجن تبقي على خططها المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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