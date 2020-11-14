موجز الخليج 365 للسيارات.. حريق جنرال موتورز وسر هيونداي فيلوستر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

سحبت شركة "جنرال موتورز" أكثر من 50 ألف سيارة كهربائية، السبت، محذرة من أن الفولت العالي للبطاريات يمكن أن يسبب اشتعال النار فيها.

انضمت السيارة نيسان تايتان 2021 إلى المنافسة في فئة الشاحنات البيك آب، بيد أنها تتفوق بمظهرها الأنيق وقدرتها على العمل الشاق.

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن طرح نسخة 2021 من طراز فيلوستر بقدرات وإمكانات مميزة، وكشفت عن سعر جميع فئات السيارة.

كان 2020 من أكثر الأعوام التي شهدت طرح موديلات جديدة من مختلف الماركات العالمية، على الرغم من جائحة كورونا التي أضرت بالأسواق.

يشهد عام 2021 منافسة قوية بين العديد من الموديلات التابعة لفئة SUV، أبرز هذه المواجهات بين شيفروليه Equinox، وفورد "Escape".

منذ بداية سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، كان لكل عقد سيارة رياضية طرحت للهيمنة عليه كأفضل موديل رياضي.