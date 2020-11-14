الفولت العالي.. جنرال موتورز تحذر من خطر اشتعال سياراتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سحبت شركة "جنرال موتورز" أكثر من 50 ألف سيارة كهربائية، السبت، محذرة من أن الفولت العالي للبطاريات يمكن أن يسبب اشتعال النار فيها.

وصدرت مذكرة بسحب 50 ألفا و932 سيارة "شيفروليه بولت إي في" تم إنتاجها خلال الفترة من 2017 حتى 2019، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت الشركة إنه من الممكن أن تشتعل النار في البطارية عندما يتم شحنها بكامل طاقتها أو بشكل شبه كامل.

وأوضحت الشركة أن الحل النهائي لا يزال قيد التطوير.

وتابعت: "لكن كتدبير مؤقت ستقوم بإعادة برمجة وحدة التحكم في الدفع الهجين 2 بدون أي تكلفة على المستهلك للحد من شحن البطارية عند 90%".

وقبل أيام أعلنت شركة جنرال موتورز أيضا عن حملة لاستدعاء أكثر من 217 ألف سيارة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارات المستدعاة بها بعض العيوب التي بسببها قد يتسرب زيت ناقل الحركة، ما يؤدي إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ وربما يصل العطل إلى اشتعال المحرك.

وشملت عملية الاستدعاء شفروليه إكوينوكس وترافيرس بالإضافة إلى جي إم سي تيرين موديلات من 2018 إلى 2020.

كما تم تضمين شيفروليه ماليبو 2018 وشيفروليه كروز وبويك لاكروس 2018 و2019، بالإضافة إلى بويك إنكور وإنكليف 2019 و2020 ، كاديلاك XT4 ، وجي إم سي أكاديا وشيفروليه بليزر.

ونقل موقع "ABC news" الأمريكي عن الشركة قولها، إن السيارات المذكورة قد يكون بها اثنين من البراغي "المسامير" مفقودة من آلية التشغيل والإيقاف، مما يسمح للسائل بالتسرب.