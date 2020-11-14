كم تدفع تيسلا لموظفيها؟ هذه هي رواتبهم السنوية

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد تيسلا لمواجهة جيل جديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية مثل ريفيان ولوسيد موتورز، وها هي البيانات التي تشاركها شركة صناعة السيارات الكهربائية مع الحكومة الأمريكية تكشف لنا عن كيف تعمل الشركة على حفظ موظفيها من الانتقال لأي من منافسيها بتقديم رواتب مُجزية.

يتطلب مكتب تصديق العمالة الأجنبية في الولايات المتحدة من الشركة الكشف عن رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين من خارج الولايات المتحدة للتأكد من أنها لا تدفع لهم أقل من متوسط الأجر الذي يكسبه أقرانهم، لتكشف لنا هذه الأرقام عن متوسط الرواتب السنوية لبعض الوظائف داخل الشركة وهي كالتالي: