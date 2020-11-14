كم تدفع تيسلا لموظفيها؟ هذه هي رواتبهم السنوية

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد تيسلا لمواجهة جيل جديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية مثل ريفيان ولوسيد موتورز، وها هي البيانات التي تشاركها شركة صناعة السيارات الكهربائية مع الحكومة الأمريكية تكشف لنا عن كيف تعمل الشركة على حفظ موظفيها من الانتقال لأي من منافسيها بتقديم رواتب مُجزية.
يتطلب مكتب تصديق العمالة الأجنبية في الولايات المتحدة من الشركة الكشف عن رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين من خارج الولايات المتحدة للتأكد من أنها لا تدفع لهم أقل من متوسط الأجر الذي يكسبه أقرانهم، لتكشف لنا هذه الأرقام عن متوسط الرواتب السنوية لبعض الوظائف داخل الشركة وهي كالتالي:
- مهندس ضبط: 125,724 دولار (471,500 ريال)
- عالم البيانات: 107,000 دولار (401,250 ريال)
- مهندس معدات: 99,188 دولار (372,000 ريال)
- مدير التوريد العالمي: 122,244 دولار (458,500 ريال)
- مهندس صناعي: 103,667 دولار (389,000 ريال)
- مهندس دمج: 121,641 دولار (456,000 ريال)
- كبير مهندسي الضوابط: 124,500 دولار (467,000 ريال)
- مهندس تصنيع: 111,863 دولار (419,500 ريال)
- مدير هندسة التصنيع: 166,425 دولار (624,000 ريال)
- مهندس تصميم ميكانيكي: 107,125 دولار (402,000 ريال)
- مهندس عمليات: 93,989 دولار (352,500 ريال)
- مدير المنتج: 121,500 دولار (455,500 ريال)
- مهندس جودة: 93,978 دولار (352,400 ريال)
- مهندس تطبيقات أول: 131,076 دولار (491,500 ريال)
- مهندس امتثال أول: 126,000 دولار (472,500 ريال)
- مهندس بيانات أول: 147,500 دولار (553,000 ريال)
- مهندس تصميم الكتروني أول: 133,651 دولار (501,000 ريال)
- مهندس تصنيع أول: 121,346 دولار (455,000 ريال)
- مهندس تصميم ميكانيكي أول: 116,390 دولار (436,500 ريال)
- مهندس عمليات أول: 121,895 دولار (457,000 ريال)
- مدير منتج أول: 118,949 دولار (446,000 ريال)
- مهندس موثوقية الموقع: 145,000 دولار (544,000 ريال)
- مهندس برمجيات أول: 148,001 دولار (555,000 ريال) إلى 165,000 دولار (619,000 ريال)
- مهندس برمجيات: 150,190 دولار (563,000 ريال) إلى 169,375 دولار (635,000 ريال)
- كبير مهندسي دعم التطبيقات: 130,000 دولار (487,500 ريال)
- كبير مهندسي الموثوقية: 139,000 دولار (521,000 ريال)
- مهندس اختبار الموظفين: 149,344 دولار (560,000 ريال)
- مدير البرنامج الفني: 115,750 دولار (434,000 ريال)
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