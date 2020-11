نظرة على منصة ومحرك كيا سورينتو 2021 الهايبرد بالقابس

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن الجيل الرابع الجديد كلياً من سيارتها سورينتو 2021 بتصميم جديد كلياً، حيث حصلت على شبك أمامي قوي أعيد تصميمه يدمج المصابيح الأمامية الجديدة العدوانية بشكل مثالي، وتتوفر السيارة إما بخمسة مقاعد أو سبعة مقاعد، كما أنها أصبحت أقوى وأخف وزناً من الأجيال السابقة، بينما تعد الشركة بأن تكون أكثر سياراتها عالية التقنية على الإطلاق.

يُذكر أنه تم تحديث خيارات المحرك أيضاً حيث ننزفر السيارة بخيارين هجينين للمرة الاولى والتي تشتمل على محرك سمارت ستريم سعة 1.6 لتر توربو مدعوم بمحرك كهربائي بقدرة 44.2 كيلوواط لتحصل السيارة على قوة إجمالية تبلغ 227 حصان، وستتوفر السيارة في النصف الأول من 2021 بمحرك هجين بالقابس أكثر قوة سيستخدم نفس محرك T-GDi سعة 1.6 لتر يقترن بمحرك كهربائي قوي يُنتج 66.9 كيلوواط لتحصل السيارة على قوة إجمالية تبلغ 262 حصان ونطاق كهربي نقي يصل إلى 48 كم.

ولاستيعاب هذه المحركات، استخدمت سورينتو منصة هيونداي كيا N3 المُطورة حديثاً والتي تُستخدم أيضاً في الجيل الثامن من هيونداي سوناتا، والجيل الرابع من سنتافي، وتوفر المنصة تصميماً مرناً يدمج البطاريات وخزان الوقود والمحرك الكهربائي في هيكل السيارة مع زيادة المساحات الداخلية أيضاً.

Advertisements

ونظراً لصغر حجم المحرك سمارت ستريم، فقد تم تركيب المحرك الكهربائي بين المحرك وناقل الحركة، حيث يمد العجلات الأمامية بالقوة في الوضع الكهربائي بالكامل ويوفر 90 حصان إضافية وعزم دوران 304 نيوتن.متر لمحرك البنزين، في حين يتم وضع حزمة البطارية الليثيوم أيون بوليمر عالية السعة أسفل مقعد السائق والراكب الأمامي، ويتم دمجها بين أرضية المقصورة والأرضية السفلية للـ SUV الجديدة.

يجدر بالذكر أن الوضع المنخفض للبطارية بين المحورين يعمل على خفض مركز الثقل وتحسين توزيع الوزن بشكل كبير، وهو ما يُترجم إلى قيادة متوازنة ومريحة في كل من ظروف الطرق الوعرة والطرق الممهدة، ويوجد أيضاً أسفل الصف الثاني من المقاعد خزان وقود سعة 67 لتر في سورينتو، بينما يوجد شاحن بقدرة 3.3 كيلوواط أسفل منطقة الشحن.

في الختام، تعتبر كيا سورينتو 2021 واحدة من أكثر سيارات الـ SUV إثارة للاهتمام المُتاحة حالياً لأنها توفر مساحة كبيرة وتحمل الكثير من التقنيات الجديدة ومجموعة كبيرة من مزايا السلامة، كما يبدو تصميمها الخارجي أنيقاً والمواد المستخدمة في الداخل ممتازة لتُصبح واحدة من الأفضل في فئتها.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin