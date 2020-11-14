نيسان تايتان 2021 .. شاحنة أنيقة للعمل الشاق والأوزان الثقيلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت السيارة نيسان تايتان 2021 إلى المنافسة في فئة الشاحنات البيك آب، بيد أنها تتفوق بمظهرها الأنيق وقدرتها على العمل الشاق.

ويشهد سوق الشاحانت الجديدة منافسة قوية وسط طرح مجموعة استثنائية من الشاحنات مثل سايبر ترك الكهربائية وهامر من GMC.

وتنضم للمنافسة نسخة 2021 الأحدث من شاحنة نيسان "تايتان" التي تعتبر واحدة من أقوى الشاحنات ضمن فئات "بيك آب".

وفيما يلي مواصفات وفئات الطراز ومقدار الأوزان التي يتحملها وفقا لموقع "كار آند درايفر":





الأسعار

سيتوفر من شاحنة نيسان تايتان 5 فئات بأسعار مختلفة لعام 2021، الفئة الافتتاحية ستتوفر باسم S، وتطرح للبيع بسعر 38,145 ألف دولار، من بعدها تتوفر فئة SV التي تطرح بسعر 41,985 ألف دولار، ثم فئة PRO-4X التي ستتوفر بسعر 49,665 ألف دولار، من بعدها تطرح فئة SL، التي تتوفر بسعر 56,125 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الشاحنة هي فئة Platinum Reserve التي تطرح بسعر 57,635 ألف دولار.

المحرك

تتوفر كافة فئات شاحنة نيسان تايتان بمحرك موحد، من فئة V8 يعمل بالغاز سعة 5.6 لتر، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، وينتج قوة 400 حصان مع عزم دوران 413 لفة/قدم.

استهلاك الوقود

وعن معدل استهلاك الشاحنة للوقود، قال الموقع إن الفئات العاملة بنظام دفع خلفي منها تستهلك جالون لكل 16 ميلا على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 22 ميلا على الطريق السريع.

في حين تستهلك الفئات العاملة بنظام دفع رباعي من الشاحنة، جالون لكل 15 ميلا على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 21 ميلا على الطريق السريع.

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الصالون الداخلي

رغم كونها شاحنة، تتوفر "تايتان" من الداخل بمساحة تكفي لـ 6 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 41.8 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 41.0 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 38.5 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 40.4 بوصة.

عزم السحب

والسيارة قادرة على سحب وزن يصل لـ 9660 ألف رطل، فيما يخص فئاتها المتقدمة، في حين يمكن لفئاتها الافتتاحية سحب ما يصل لـ 9240 ألف رطل.

التقنيات

تطرح نسخة 2021 من شاحنة نيسان تايتان بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 8 و 9 بوصة.

وتدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام صوتي من ماركة Fender وخاصية شحن لاسلكي للهواتف.





الأمن والحماية

تشمل أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، نظام للمكابح ذاتية التفعيل، ونظام كاميرات خلفية للمراقبة، وأيضانظام للحفاظ على مسافة آمنة بين الشاحنة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.