سعر هيونداي فيلوستر 2021 .. وسر تصنيفها ضمن الأعلى أداءً في فئتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن طرح نسخة 2021 من طراز فيلوستر بقدرات وإمكانات مميزة، وكشفت عن سعر جميع فئات السيارة.

ومن جهته، قدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز تشمل قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات وتكلفته الرسمية، موضحا أن الطراز يعتبر من ضمن الأعلى أداء في فئته.

الأسعار



يطرح طراز هيونداي فيلوستر لعام 2021 للبيع بـ 5 فئات وبأسعار مختلفة، وتتوفر الفئة الافتتاحية باسم 2.0 وبسعر 19,895 ألف دولار، ثم فئة 2.0 Premium بسعر 24,095 ألف دولار.

كما تطرح فئة Turbo R-Spec بسعر 24,445 ألف دولار، ثم فئة Turbo بسعر 26,745 ألف دولار، وأعلى فئة هي فئة Turbo Ultimate بسعر 29,445 ألف دولار.





المحرك

سيتوفر من الطراز أكثر من خيار فيما يخص المحرك، الأول محرك بـ 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر، وينتج قوة 147 حصانا، مع عزم دوران 132 لفة/قدم، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.

الخيار الثاني من المحركات، توربيني بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 201 حصان، مع عزم دوران 195 لفة/قدم.

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استهلاك الوقود

يختلف معدل استهلاك الوقود حسب ناقل السرعة، فتستهلك الفئات العاملة بناقل سرعة يدوي من الطراز 6 سرعات، معدل وقود جالون لكل 25 ميل على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 33 ميل على الطريق السريع، وجالون لكل 28 ميل بين الطريقين معا.

في حين تستهلك الفئات العاملة بمحرك أوتوماتيكي من الطراز، جالون لكل 27 ميل على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 34 ميل على الطريق السريع وجالون لكل 30 ميل يقطعهم الطراز بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

يتوفر بالطراز من الداخل مساحة تكفي لـ 4 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 42.6 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 38.1 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 34.1 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 35.9 بوصة.

التقنيات

وتطرح هيونداي نسخة 2021 من طراز فيلوستر بقدرات تقنية مميزة، تشمل شاشة عرض معلوماتية بقياس يتراوح بين 7 و 8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، كما يتوفر بها نظام ملاحي ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والسلامة

كما يحظى الطراز بأنظمة أمن مساعدة للسائق، أبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل ذاتية التفعيل، وأيضا نظام للحفاظ على المسار، ونظام مراقبة خلفي لرصد الحركة.