فريق بايدن.. ترجيحات بتعيين هيلاري كلينتون للأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يدرس الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين هيلاري كلينتون، كمندوبة أمريكية دائمة لدى الأمم المتحدة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يفكر في تعيين وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، كسفيرة لأمريكا لدى هيئة الأمم المتحدة.

وذكر تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن يدرس ترشيح هيلاري كلينتون، مبعوثا أمريكيا دائما في الأمم المتحدة.

ونقل تقرير الشبكة، عن مصدر مطلع على الأمر، قوله إن النقاش يدور حاليا حول كلينتون لتولي هذا المنصب، لأن ذلك "سيعزز من هيبة ومكانة الولايات المتحدة بعد إدارة الرئيس دونالد ترامب".

وتأتي أنباء ترشيح كلينتون لهذا المنصب في وقت يسعى فيه بايدن إلى تغيير تصورات قادة العالم عن العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.

Advertisements

وقال الرئيس المتتخب في تصريحات سابقة، إنه :"أود أن أقول لهم إن أمريكا عادت.. سنعود إلى اللعبة".

في الوقت ذاته، واصل بايدن القيام بمهام منصبه الجديد، متجاهلا الطعون الانتخابية التي تقدم بها الفريق القانوني لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب، مؤكدا أن موقف ترامب لن يغير من واقع فوزه في الانتخابات الرئاسية ولا يغير من خطة انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت أولى خطوات بايدن تعيين مستشاره رون كلاين بمنصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة.

وبات "كلاين" المسؤول الأول داخل البيت الأبيض خلفا لمارك ميدوز، في إدارة ترامب، والذي أصيب مؤخراً بفيروس كورونا.

كما أجرى بايدن عددا من المكالمات الهاتفية مع رؤساء دول وشخصيات بارزة، بينهم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مثنياً على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة في جميع أنحاء العالم.