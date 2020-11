فورد F-150 الكهربائية تريد منافسة همر بيك اب!

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت فورد يوم الخميس الماضي صورتين لـ F-150 بيك اب الكهربائية بالكامل القادمة، لكن هذه المرة السيارة التي ظهرت في الصور هي نسخة مخصصة للطرق الوعرة تمتلك لوحة حماية سفلية أمامية، وإطارات BFGoodrich مهيئة لجميع التضاريس، ومصد أمامي متين باللون الأسود غير اللامع، ونظام تعليق مرتفع.

تُجيب هذه الصور على السؤال الذي انتظرنا إجابته كثيراً، وهو ما الذي ستفعله فورد لمنافسة جمس همر الكهربائية القادمة؟ بالطبع هذه السيارة ليست مجهزة بالكامل لمجابهة أقسى الطرق وعورة مثل F-150 رابتور، لكنها تبدو منافساً جيداً لـ جمس همر الكهربائية.

حتى الآن، لا نعرف متى سيتم إنتاج بيك اب فورد الكهربائية، في حين أن الكشف عن ترانزيت الكهربائية الجديدة ألمح إلى أن بيك اب فورد الكهربائية ستحصل على نظام Pro Power Onboard، والذي يجمع بين محول طاقة مدمج، مع منافذ طاقة مدمجة في الصندوق الخلفي لتشغيل الأدوات الكهربائية في مواقع العمل والمخيمات.

حتى اليوم، لا يُعرف الجدول الزمني الدقيق للكشف عن فورد F-150 الكهربائية بالكامل، لكن الصانع الأمريكي يقول أنها ستنطلق في وقت ما في منتصف عام 2022، وستستمد السيارة قوتها من نفس المحرك القوي بقوة 266 حصان المستخدم في ترانزيت الكهربائية مع فئات بمحركين أو محرك واحد لأنظمة الدفع الخلفي أو الكُلي.

