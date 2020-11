إسقاط 10 سيارات فولفو جديدة من ارتفاع 30 متر لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – يُمكن أن تؤدي الأضرار الجسيمة التي تُصيب السيارات أثناء الحوادث إلى إبطاء أطقم الإنقاذ مما يؤدي إلى ضياع وقت ثمين، لذا قامت فولفو بإسقاط 10 سيارات من رافعة لمساعدة أطقم الإنقاذ في اختبار وقياس وإتقان طُرق الإنقاذ على السيارات الحديثة.

يُحاكي السقوط الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً حوادث السيارات الشديدة مثل حوادث السرعة العالية أو اصطدام السيارات، وقامت فولفو بمحاكات الحوادث في مناطق تفتقر إلى مناطق انهيار في السيارة مما أدى إلى اختبار المنقذين لتحديات جديدة، والهدف هو الوصول إلى الأشخاص وإخراجهم من حوادث السيارات بسرعة أكبر باستخدام أفضل المُمارسات والأدوات الصحيحة.

قامت فولفو بإسقاط سيارات حديثة لتُعطي فرص تدريب أفضل لرجال الإنقاذ بدلاً من السيارات ذات الهيكل القديم التي يحصلون عليها من ساحات الخردة، فالسيارات الأحدث أكثر متانة وصعوبة مما يُمثل تحدياً جديداً لأطقم الإنقاذ التي تتعامل مع مجموعة متنوعة من السيارات، وسيقومون بجمع المعلومات المستمدة من الدراسة في تقرير شامل سيتم إتاحته مجاناً لعمال الإنقاذ في السويد وربما بقية العالم.

في الختام، يجدر بالذكر أن فولفو عملت بشكل وثيق مع خدمات الإنقاذ السويدية لسنوات عديدة، ونظراً لان السيارات أصبحت أكثر أماناً من أي وقت مضى، فإن تدابير السلامة المتزايدة المصممة لحماية الركاب قد تشكل عقبة أمام رجال الإنقاذ، وإعطاء الفرصة لهم للتدريب على سيارات جديدة أمر مهم للسلامة العامة.

