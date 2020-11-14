بي ام دبليو تفكر بإلغاء سيارة زد 4: فما مصير سوبرا؟

الخليج ٣٦٥ نت – يرغب الرئيس التنفيذي لشركة بي ام دبليو، أوليفر زيبس، تعزيز علاقة شركته بشركة تويوتا، حيث يهدف إلى تمديد العلاقة بين الشركتين إلى ما بعد عام 2025.

يُذكر أن بي ام دبليو وتويوتا تعملان حالياً على تطوير تقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية، بالإضافة إلى طرازي Z4 وسوبرا الحاليين والذين يتم إنتاجهما في نفس المصنع في النمسا.

وبالرغم من ذلك، ومثل منافسيها، فإن بي ام دبليو تبحث أيضاً عن طرق لتوفير المال، وسيحدث ذلك عن طريق تقليل عدد طرازاتها الكبير، حيث قال زيبس أن قطاعات سيارات الكوبيه والكشف والرودستر هي من ستتأثر بسياسات التقليص الجديدة.

ليس غريباً أن تُفكر بي ام دبليو في إيقاف إنتاج بعض سياراتها الأقل شعبية الآن، نظراً لارتفاع شعبية سيارات الـ SUV والكروس أوفر والتحول الكهربائي والتكاليف الباهظة الناتجة عن ذلك، لكن السؤال الآن، ماذا سيحدث لطرازات Z4 وسوبرا في المستقبل؟

إذا لم تعد بي ام دبليو مغرمة بسيارات الكوبيه والكشف بعد الآن، فإن ذلك يُشير إلى أن علاقتها مع تويوتا يُمكن أن تتحول إلى قطاعات أخرى مع إيقاف إنتاج كل من Z4 وسوبرا في المستقبل.