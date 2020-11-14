المعيار ثقة العملاء.. أفضل 10 سيارات في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان 2020 من أكثر الأعوام التي شهدت طرح موديلات جديدة من مختلف الماركات العالمية، على الرغم من جائحة كورونا التي أضرت بالأسواق.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، قائمة تضم 10 سيارات، كانت هي الموديلات التي حظيت بثقة العملاء أكثر من أي سيارة أخرى خلال عام 2020.

وقال الموقع إنه تم اختيار هذه السيارات، بناء على دراسة أجرتها شركة "جي دي باور"، وهي شركة أمريكية لتحليل البيانات بناء على آراء المستهلك.



وبدأ الموقع قائمته بطراز هوندا "فيت"، الذي اعتبرته الدراسة من أكثر السيارات الموثوق بها التي طرحت لعام 2020، وتوفر هذا الطراز بمحرك 4 أسطوانات، ينتج قوة 130 حصانا، بسعة 1.5 لتر.

ومن ماركة ميتسوبيشي، جاء ضمن القائمة طراز Mirage، الذي توفر بمحرك 3 أسطوانات، بسعة 1.2 لتر، ينتج قوة 78 حصانا.

من بعده ضمت قائمة "كار أند درايفر"، طراز نيسان Sentra ضمن فئات سيدان، الذي توفر بمحرك 4 أسطوانات، بسعة 2 لتر وينتج قوة 149 حصانا، وكان من السيارات التي حظيت بثقة العملاء في 2020.

ومن ماركة شيفروليه ضمت القائمة، طراز "سبارك 2020"، الذي توفر للبيع بمحرك 4 أسطوانات، ينتج قوة 98 حصانا، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.

من بعده ضمت القائمة، طراز فولكسفاجن "جيتا" بنسخته لعام 2020، الذي حظي بثقة العملاء وكان من أكثر السيارات الموثوق بها خلال العام، وتوفر بمحرك 4 أسطوانات، بسعة تتراوح بين 1.4 لتر و2 لتر، وينتج قوة تتراوح بين 147 و228 حصانا.

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ومن ماركة هيونداي، جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر"، طراز "إلنترا" الذي اعتبر من ضمن السيارات الموثوق بها في 2020، والذي توفر بمحرك 4 أسطوانات، بسعة 2 لتر ينتج قوة 147 حصانا.

وحظي طراز كيا "ريو"، أيضا بأعلى معدلات الثقة وفقا لدراسة شركة "جي دي باور"، وتوفرت نسخته لعام 2020 بمحرك بسعة 1.6 لتر وينتج قوة تصل إلى 130 حصانا.

ومن كيا أيضا، جاء ضمن القائمة طراز "فورتي" بنسخته لعام 2020، الذي توفر بمحرك 4 أسطوانات، بسعة 2 لتر ينتج قوة 147 حصانا.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز هيونداي "أكسينت" الذي اعتبر من أكثر السيارات الموثوق بها في 2020، وتوفر بمحرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 120 حصانا.

وفي ختام القائمة، جاء طراز شيفروليه "سونيك 2020"، الذي توفر بمحرك بسعة 1.4 لتر، ينتج قوة 138 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.5 ثانية.



