- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
الخليج ٣٦٥ نت – الحصول على سيارة كاديلاك اسكاليد قد يكون حُلماً للكثيرين منا بفضل تصميمها الأنيق ومقصورتها الفاخرة، وواحدة من أبرز مميزاتها هي الجنوط المطلية بالكروم والذي تُضفي عليها طابعاً راقياً، لكن اتضح أن اسكاليد لا تأتي من المصنع بكامل أناقتها، بل تحصل على جنوط حديد.
اعتدنا أن تُستخدم الجنوط الحديد في السيارات رخيصة الثمن، لكن لماذا نراها على سيارة بسعر أكثر من 100 ألف دولار (375 ألف ريال)؟
وفقاً للمصادر، فإنها تحصل على هذه الجنوط لأغراض النقل فقط، لكن عندما تصل السيارة إلى الوكلاء، سيقوم التُجار باستخدام الجنوط الكرومية الأنيقة وإرجاع جنوط الحديد الرديئة إلى المصنع مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر كاديلاك اسكاليد 2021 تخرج من المصنع بهذه الجنوط لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.