مقتل 6 في استهداف صاروخي لقوات إيرانية بـ"البوكمال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرصد السوري مقتل 6 أشخاص في استهداف صاروخي على تمركزات للقوات الإيرانية في أطراف مدينة البوكمال السورية.

وقال المرصد، في بيان له، إن عدة انفجارات عنيفة هزت بعد منتصف ليل الجمعة السبت، منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجارات ناجمة عن استهداف صاروخي لمواقع وتمركزات تلك المليشيات في منطقة السكة الواقعة بأطراف البوكمال، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 من المليشيات، بالإضافة لتدمير آليات لهم.

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وأشار المرصد السوري إلى استهداف طائرات مجهولة الهوية مواقع للمليشيات الإيرانية في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.



وكان المرصد السوري رصد مؤخرا طائرات مجهولة الهوية، استهدفت بعدة غارات جوية لليوم الثاني على التوالي، مناطق تتواجد بها مليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، في محيط بادية السبخة جنوب شرقي مدينة الرقة، دون ورود معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.