شيفروليه Equinox وفورد Escape.. أقوى مواجهات 2021 في سوق السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 منافسة قوية بين العديد من الموديلات التابعة لفئة SUV، أبرز هذه المواجهات بين شيفروليه Equinox، وفورد "Escape".

وضمن تقرير شامل، قدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، مقارنة مميزة تكشف عن أبرز سمات كل طراز.

المحرك

تحدث الموقع في بداية المقارنة، عن القدرات التي يتمتع بها محرك كل طراز، وبدأ بطراز شيفروليه Equinox، الذي يطرح بنسخته لعام 2021 بخيارين على مستوى المحرك.

الخيار الأول هو محرك سعة 1.4 لتر، توربيني، بقوة 170 حصانا، وعزم دوران 203 لفة/قدم، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات.

والخيار الثاني من المحركات التي يطرح بها طراز شيفروليه، هو محرك ذو سعة 2 لتر توربيني، ينتج قوة 252 حصانا، مع عزم دوران 260 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.

وفيما يخص طراز فورد "إسكيب"، فيطرح بثلاثة خيارات فيما يخص المحرك، الأول، محرك توربيني بسعة 1.5 لتر ينتج قوة 181 حصانا، وعزم دوران 290 لفة/قدم.

والخيار الثاني، محرك ذو سعة 2 لتر ينتج قوة 250 حصانا، مع عزم دوران 280 لفة/قدم.

والخيار الثالث من محركات طراز "إسكيب" هو محرك هجين سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 200 حصان، مع عزم دوران 280 لفة/قدم، وتعمل كافة فئات الطراز بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.





استهلاك الوقود

قارن الموقع بعد ذلك بين معدلات استهلاك الوقود للطرازين، وبدأ بطراز شيفروليه Equinox، الذي يستهلك من الوقود معدل جالون لكل 28 ميلا يقطعها الطراز بمحركه سعة 1.4 لتر، بشكل إجمالي خلال المسافة التي يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.

في حين تستهلك الفئات العاملة بمحرك سعة 2 لتر من طراز شيفروليه معدل إجمالي من الوقود ما بين الطريقين يوازي جالون لكل 25 ميلا.

وفيما يخص طراز فورد "إسكيب"، فإن فئاته العاملة بمحرك سعة 1.5 لتر، تستهلك معدل إجمالي من الوقود للطريقين يعادل جالون لكل 28 ميلا.

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والفئات العاملة بمحرك سعة 2 لتر من طراز فورد، تستهلك معدل جالون لكل 26 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريق داخل المدن والطريق السريع.

في حين أن الفئات العاملة بمحرك سعة 2.5 من طراز "إسكيب" تستهلك معدل إجمالي من الوقود يعادل جالون لكل 41 ميلا.





المساحة الداخلية

قارن الموقع بعد ذلك بين المساحة الداخلية للطرازين، وبدأ بطراز شيفروليه Equinox، الذي تتوفر به مساحة أسفل المقاعد الأمامية لامتداد الأقدام تصل إلى 40.9 بوصة، ومساحة لامتداد الرأس تصل إلى 40 بوصة.

وبطراز شيفروليه، تتوفر مساحة أسفل المقاعد الخلفية لامتداد الأقدام تصل إلى 39.9، ومساحة لامتداد الرأس تصل إلى 38.5 بوصة.

وفيما يخص طراز فورد "إسكيب"، تتوفر به مساحة أسفل المقاعد الأمامية لامتداد الأقدام تصل إلى 42.4 بوصة، ومساحة لامتداد الرأس تصل إلى 40 بوصة.

وبطراز شيفروليه، تتوفر مساحة أسفل المقاعد الخلفية لامتداد الأقدام تصل إلى 49.7، ومساحة لامتداد الرأس تصل إلى 39.9 بوصة.





التقنيات

اختتم الموقع المقارنة، بالكشف عن القدرات التقنية للطرازين، وبدأ بطراز شيفروليه Equinox الذي يتمتع بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلوماتية يتراوح قياسها ما بين 7 و8 بوصات، بالإضافة لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

أما طراز فورد "إسكيب"، فيحظى بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلوماتية بقياس يتراوح بين 4.2 بوصة، و8 بوصات، بالإضافة لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.



