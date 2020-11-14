صور.. أفضل 5 سيارات رياضية خلال نصف قرن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ بداية سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، كان لكل عقد سيارة رياضية طرحت للهيمنة عليه كأفضل موديل رياضي.

وقدم موقع "هوت كارز" قائمة مميزة، تضم أفضل سيارة رياضية طرحت لكل عقد منذ بداية سبعينيات القرن الماضي.

بدأ الموقع قائمته، بأفضل سيارة طرحت بين 1970 و1980، وهي بورش 911 Turbo الرياضية، التي طرحت رسميا في 1978.



وقال الموقع إن هذا الطراز المميز من بورش، طرح للأسواق بمحرك يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.9 ثانية.

وكشف الموقع عن أفضل طراز طرح بين 1980 و1990، وهو طراز بي إم دبليو E30 BMW M3، الذي طرح رسميا للأسواق في عام 1986، وتمتع الطراز بمحرك ينتج قوة 192 حصانا.

ثم كشف الموقع عن أفضل طراز، تم الكشف عنه بين 1990 و2000، وهو نسخة التسعينيات من طراز أكيورا NSX، الذي طرح رسميا للأسواق في عام 1990.

وكانت أكيورا قد طرحت الجيل الثاني من هذا الطراز المميز، في عام 2016 الماضي.

وفي الفترة بين 2000 و2010، جاء طراز أودي R8 الرياضي الشهير، الذي قدمته الماركة الألمانية بمحرك رياضي خارق، كأفضل طراز رياضي في هذه الحقبة.

والطراز من فئة V10، ينتج قوة 414 حصانا، مع عزم دوران 317 لفة/ٌقدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية، وكانت تصل السرعة القصوى لطراز أودي R8، إلى 200 ميل في الساعة.

بعد ذلك تحدث الموقع عن أفضل طراز رياضي طرح بالأسواق في الفترة بين 2010 و2020 الحالي، ووقع اختيار موقع "هوت كارز" على طراز بي إم دبليو M2.

وهو طراز طرحته ماركة بي إم دبليو الألمانية بشكل رسمي في عام 2016، وكان يتوفر بمحرك توربيني ذو سعة 3 لترات، ينتج قوة 365 حصانا، مع عزم دوران 343 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية، ومن صفر حتى سرعة 110 أميال في الساعة خلال 12.8 ثانية.



