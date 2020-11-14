منافسة شرسة بين نيسان Rogue وتويوتا RAV4 على عرش SUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب عشاق السيارات من فئة SUV، طرح نسخة 2021 الأحدث من طراز تويوتا RAV4، كونه إحدى أبرز السيارات المرتقبة ضمن هذه الفئة.

ويشهد هذا الطراز من تويوتا عند طرحه منافسة شرسة مع طراز نيسان Rogue لعام 2021 الذي يطرح أيضا قريبا.

وقارن موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات بين الطرازين، وشملت المقارنة إمكانيات كل طراز، من قوة محرك ومساحة داخلية وقدرات تقنية.



المحرك

بدأ الموقع بالمقارنة بين قدرات المحركات الخاصة بالطرازين، وذكر أن طراز نيسان Rogue يطرح لعام 2021 بمحرك موحد لكافة فئاته بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 181 حصانا، مع عزم دوران 181 لفة/قدم.

ويأتي طراز تويوتا "RAV4"، بخيارين فيما يخص المحرك، الأول بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 203 أحصنة، مع عزم دوران 184 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

الخيار الثاني، هو محرك هجين ذو سعة 2.5 لتر، توربيني ينتج قوة 219 حصانا، مع عزم دوران 184 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.





استهلاك الوقود

قارن الموقع بعد ذلك بين معدلات استهلاك الوقود، وبدأ بطراز نيسان Rogue، الذي يستهلك جالونا لكل 30 ميلا يقطعها الطراز بشكل إجمالي ما بين الطريق داخل المدن والطريق السريع.

وفيما يخص طراز تويوتا، تستهلك فئاته العاملة بمحرك ذي سعة 2.5 لتر تقليدي معدل جالون لكل 30 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريق داخل المدن والطريق السريع.

في حين تستهلك الفئات العاملة بمحرك هجين، معدل جالون لكل 40 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريق داخل المدن والطريق السريع.





المساحة الداخلية

قارن الموقع بعد ذلك بين المساحة الداخلية للطرازين، وبدأ بطراز نيسان Rogue، الذي تتوفر به مساحة أسفل المقاعد الأمامية لامتداد الأقدام تصل إلى 43.3، ومساحة لامتداد الرأس تصل إلى 41.1 بوصة.

وبطراز نيسان، تتوفر مساحة أسفل المقاعد الخلفية لامتداد الأقدام تصل إلى 39.2 بوصة، ومساحة لامتداد الرأس تصل إلى 36.8 بوصة.

تحدث بعد ذلك الموقع عن طراز تويوتا "RAV4"، الذي تتوفر به مساحة أسفل المقاعد الأمامية لامتداد الأقدام تصل إلى 41 بوصة، ومساحة لامتداد الرأس تصل إلى 37.7 بوصة.

وبطراز تويوتا أيضا، تتوفر مساحة أسفل المقاعد الخلفية لامتداد الأقدام تصل إلى 37.8، ومساحة لامتداد الرأس تصل إلى 39.5 بوصة.





التقنيات

اختتم الموقع المقارنة بالكشف عن القدرات التقنية للطرازين، وفيما يخص طراز نيسان، فيأتي بمنظومة تقنية تشمل شاشة بقياس يتراوح بين 7 و9 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وخاصية التدفئة للمقاعد الأمامية.

وفيما يخص طراز تويوتا، فتتوفر به منظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين7 و8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما يتوفر به خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.



