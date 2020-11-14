5.4 % نمواً في مبيعات الشاحنات في مصر خلال أول 9 أشهر من 2020

كتب: باسل الحلواني

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات الشاحنات فى السوق المحلية، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت نسبة النمو في مبيعات الشاحنات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر

نحو 5.4%، بإجمالي مبيعات 25 ألفًا و488 وحدة مقابل 24 ألفًا و192 وحدة خلال الفترة نفسها من 2019.

ووفقاً لـ"أميك"، فإن مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا ارتفعت بنسبة 8.7%،

لتسجل 23 ألفًا و44 سيارة، خلال أول 9 أشهر من 2020، مقابل 21 ألفًا و206 وحدة خلال نفس فترة من 2019، بينما تراجعت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 18.2%، لتسجل 2444 وحدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بـ2986 شاحنة فى الفترة نفسها من العام الماضي.