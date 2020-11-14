كتب: باسل الحلواني
أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات الشاحنات فى السوق المحلية، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.
وبلغت نسبة النمو في مبيعات الشاحنات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبرنحو 5.4%، بإجمالي مبيعات 25 ألفًا و488 وحدة مقابل 24 ألفًا و192 وحدة خلال الفترة نفسها من 2019.
ووفقاً لـ"أميك"، فإن مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا ارتفعت بنسبة 8.7%،لتسجل 23 ألفًا و44 سيارة، خلال أول 9 أشهر من 2020، مقابل 21 ألفًا و206 وحدة خلال نفس فترة من 2019، بينما تراجعت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 18.2%، لتسجل 2444 وحدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بـ2986 شاحنة فى الفترة نفسها من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 5.4 % نمواً في مبيعات الشاحنات في مصر خلال أول 9 أشهر من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.