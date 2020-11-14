تعاون بين "هيونداي" وسنغافورة في مجال السيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني

اتفقت عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، مع مجموعة إس بي الحكومية السنغافورية على التعاون لترويج المركبات الكهربائية التي تنتجها هيونداي، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية بسنغافورة.

وتسعى هيونداي، للانضمام إلى منصة خدمة البطاريات "باص" الموجودة في جنوب شرق آسيا، والتي تعد نموذجا تجاريا متقدما بشكل أساسي حيث تقدم خدمات تأجير و استبدال بطاريات السيارات الكهربائية للعملاء

في دول جنوب شرق آسيا.

وتخطط إس بي، التي تعد أكبر شركة مزودة للكهرباء والغاز في سنغافورة لبناء 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول نهاية العام، وذلك في إطار خطة سنغافورة لاستبدال السيارات صديقة البيئة بمعظم سياراتها العاملة حاليا بحلول 2040.