موجز الخليج 365 للسيارات.. أفضل صفقة وعائلة "كانجو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن الفئات الأحدث التي ستتوفر من طراز "كانجو" لعام 2021، بينها فئتان للركاب وفئتان للشحن.

غالبا ما تكون عملية شراء سيارة من مزاد علني مرهقة، خاصة لعديمي الخبرة في هذه العملية.

تعد زيادة قدرة السيارات الكهربائية على قطع المزيد من المسافات بشحنة واحدة، الشغل الشاغل لجميع شركات القطاع، وأهم نقاط جذب المستهلكين.

تستعد شركة هوندا اليابانية لمنافسة قوية خلال العام القادم ضمن فئات SUV صغيرة الحجم، بطرحها لنسخة 2021 من طراز CR-V.

أعلنت دول كبرى حول العالم إعادة الغلق الشامل لمكافحة موجة كورونا الثانية، وهو ما يشي بأن البعض قد يضطر للاستغناء عن سيارته طوال الشتاء.