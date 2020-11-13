لكزس لاونج بمطار بروكسل يحصل على لقب أفضل صالة سفر أوروبية

الخليج ٣٦٥ نت – حاز لاونج لكزس وخطوط بروكسل الجوية في مطار بروكسل للسنة الثانية على التوالي على لقب “صالة المطار الرائدة في أوروبا” في حفل جوائز السفر العالمية السنوية لعام 2020، حيث يتم الإحتفاء بالمنظمات والشركات الرائدة والمشهورة بـ التزامها بخدمة عملائها.

وقد صوت كل من العملاء ومحترفي السفر والسياحة في أوروبا لصالح صالة السفر الخاصة بلكزس و Brussels Airlines لتنال لقب صالة المطارات الرائدة في أوروبا.

وتم التصويت لجوائز السفر العالمية 2020 أثناء جائحة فيروس كورونا، عندما كان لاونج لكزس يقدم منتجاً وخدمة تم تكييفها لتتماشى مع تدابير الصحة والسلامة، وكانت لكزس تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها بغض النظر عن الظروف المحيطة.

يتلخص مفهوم لكزس لخدمة ضيوفها بتوفير مفهوماً فريداً للعناية بالضيوف، نابع من مفهوم أوموتيناشي “فن الضيافة اليابانية ” والذي يتمحور حول الراحة والتكنولوجيا والتصميم المريح وتوفير إحتياجات الضيوف قبل أن يفكروا بها.

ولهذا الفوز قيمة كبيرة جداً لدى لكزس كونه كان في مرحلة صعبة للغاية في ظل الظروف الصحية التي ألمت بالكرة الأرضية وفي أصعب عام شهدته صناعة الطيران على الإطلاق.

بدورها لكزس عبرت عن إمتنانها الكبير لمحترفي السفر والسياحة الذين صوتوا لصالحها، وأكثر من ذلك للعملاء الذين يواصلون زيارة صالتها في هذا الوقت الصعب.

وبينت لكزس إن وجودهم يمنحنا الطاقة لإعادة إكتشاف أنفسنا في أوقات الأزمات والإستمرار في تقديم تجارب رائعة، حتى في ظل القيود التي نواجهها بسبب التدابير الصحية الحالية.

في هذا السياق قال السيد تانغي كارتويفيلز، رئيس خدمات العملاء والتسويق في خطوط بروكسل الجوية: “نحن سعيدون جداً بعملنا الناجح مع لكزس التي تتميز بقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة وتجربة إستثنائية للضيوف”.

كما تحدث باسكال روتش، رئيس لكزس أوروبا: “نحن ممتنون لعملائنا على ثقتهم، ويسعدنا تلقي هذه الجائزة الموقرة للعام الثاني على التوالي”، وأضاف قائلاً: “أن روح لكزس Omotenashi، التي تقدم للضيوف تجربة إستثنائية تحظى بتقدير هذا العام أكثر من أي وقت مضى، لإحداث فرق حقيقي وتوفير راحة البال للمسافرين بغرض الأعمال في الأوقات المضطربة اليوم، ونحن نقدّر بشدة التعاون المتميز مع خطوط بروكسل الجوية والشركاء الآخرين الذين نشارك معهم هذه الجائزة اليوم”.

من الجدير بالذكر أن لاونج لكزس قد فتح أبوابه في 25 يونيو 2018، كصالة ضيافة مريحة للمسافرين الدوليين وهو يمثل توسعاً إضافياً للكزس إلى ما وراء عالم السيارات المتميز كعلامة تجارية عالمية لأسلوب الحياة الفاخرة المستوحاة من رفاهية لكزس وتصميمها وكرم ضيافة Omotenashi.

ويتم تزويد ضيوف الصالة بمجموعة كبيرة من المرافق لجعل زيارتهم مريحة وممتعة، جنباً إلى جنب مع فرص الاستمتاع بعالم لكزس.

تغطي الصالة مساحة 2040 متراً مربعاً، وتوفر مقاعد تتسع لـ 500 ضيف، وهي مقسمة إلى مناطق ذات أجواء وميزات مختلفة، بما في ذلك مطعم مركزي ومناطق جلوس ومساحة منفصلة مثالية لأولئك الذين يحتاجون إلى العمل أثناء التنقل، حيث يقدم لهم مزيج فريد من الخدمات التي تمثل قيم الضيافة اليابانية التي جلبتها لكزس، مثل تجربة الشوكولاتة التي يستضيفها صانع شوكولاتة من نيوهاوس، ونادي SPA، وأجنحة دش Grohe مع غرف نوم فردية، وكراسي تدليك Lexus LS Shiatsu-Effect، بالإضافة الى مجموعة متنوعة من الأطباق والمشروبات العضوية الطازجة من قبل Foodmaker و Rombouts مع مجموعة واسعة من المشروبات المنعشة والعصائر، كل ذلك في مساحة معيشة خالية من الزجاجات البلاستيكية.

كما يتمتع الضيوف بمشاهدة الفنون الحائزة على جوائز وعناصر التصميم الأنيقة الملهمة من لكزس مثل غرفة إستماع صوتية عالية الجودة مخصصة لمارك ليفينسون مع مجموعة من الفعاليات الفنية والموسيقية التي تستضيفها الصالة بشكل مستمر.