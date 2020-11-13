ريفيان تؤكد أسعار وموعد وصول R1T بيك أب وR1S SUV الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة ريفيان عن الأسعار النهائي لسيارات R1T بيك أب وR1S SUV الكهربائية الفاخرة مع بعض المواصفات والمزايا المتوفرة للموديلين. ريفيان R1S SUV ستبدأ من 70,000 دولار (262,500 ريال) مع انطلاقها في 2022 بمزايا تشمل زخرفات خشبية للمقصورة وتدفئة وتهوية المقاعد وحماية مدعمة لأرضية السيارة وجنوط 20 و22 إنش حسب الفئة. أما سيارة R1T بيك أب فستبدأ من 67,500 دولار (253,000 ريال) بمواصفات مماثلة لنسخة الـ SUV. وستصل ريفيان R1T بيك أب “الإصدار الأول” للأسواق في يونيو 2021 مع تأخر باقي الفئات إلى يناير 2022.

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