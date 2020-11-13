خطيب الحرم المكي يحذر من الانتماء لتنظيمات تخالف كتاب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط المسلمين من الانتماء لتنظيمات وأحزاب وجماعات تخالف في نهجها كتاب الله

وفي خطبة ألقاها الجمعة، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، دعا إمام المسجد الحرام المسلمين إلى "الحذر من التحزب والاختلاف الذي يتجلى في أوضح صورة بالانتماء إلى تنظيمات وأحزاب وجماعات مخالفة في نهجها كتاب الله تعالى"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المحظورة بالمملكة.



وأضاف أن "عاقبة ذلك الفشل وذهاب الريح، وسوء المصير والعذاب في الآخرة، كما جاء بيان ذلك وإيضاحه مفصلا وافيا كافيا فيما صدر عن هيئة كبار العلماء".

والخميس، وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجمعة بالتحذير من التنظيم الإرهابي.

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وفي تغريدة عبر تويتر، قال آل الشيخ: "إخواني أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة، آمل منكم جميعا يوم غد (اليوم الجمعة) في خطبة الجمعة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذير من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحزبهم".

والثلاثاء، أكدت هيئة كبار العلماء السعودية أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما هدفها الوصول إلى الحكم.

وحذر البيان من أن الجماعة تتبنى أهدافها الحزبية "المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وفي 2014، صنفت السعودية، رسميا، الإخوان تنظيما إرهابيا، في أول قائمة من نوعها تضم عددا من المنظمات داخل المملكة وخارجها.