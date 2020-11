مكلارين تصمم مرأب فاخر بسعر 60 مليون ريال (شامل المنزل)!

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت مكلارين مع شركة Pendry للعقارات لبناء “سوبر جراج” فاخر فريد من نوعه بمساحة 160 متر مربع.

وتشمل مزايا المرأب مساحة دائرية تكفي خمس سيارات مختلفة ومناطق للجلوس والترفيه وحمام خاص مع السماح لصاحب المرأب بتخصيص تصميمه حسب ذوقه.

المرأب الفاخر لا يأتي وحده، حيث تعرضه شركات العقارات كحزمة مع منزل فاخر بـ 3 غرف نوم و3 حمامات وشرفة بمساحة 20 متر مربع.

ويتم عرض المرأب مع المنزل معًا بسعر إجمالي 16 مليون دولار، ما يعادل 60 مليون ريال.

