كيا كرنفال 2021 تحصل على نسخة ليموزين فاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – كيا كرنفال حصلت على تحديثات شاملة لموديل 2021 بتصميم خارجي أكثر جراءة، ولكن لم تكتف العلامة الكورية بذلك، حيث حصلت كرنفال على نسخة “ليموزين” فاخرة جديدة.

وتتميز نسخة الليموزين بسقف أكثر ارتفاعاً مع عتبات جانبية إضافية وشعارات لموزين لتمييز النسخة، وفي الداخل نرى مقصورة أكثر فخامة لسبع ركاب مع شاشة 21.5 إنش ضخمة ترفيهية.

كما حصلت المقصورة على إضاءة LED للقراءة ونظام تنقية هواء وستائر للخصوصية مثل أي ليموزين.

وتشمل مزايا الميني فان أحدث أنظمة السلامة من كيا، مثل تتبع مسارات الطريق ورصد النقطة العمياء والتفادي المبكر للاصطدام بخاصية رصد السيارات والمشاة وراكبي الدراجات، ونظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني.

وقد بدأت مبيعات كيا كرنفال 2021 ليموزين في كوريا بالفعل مع وصولها لعدة أسواق أخرى لاحقاً.

