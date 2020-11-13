تويوتا قد تطرح كراون SUV خلال عامين!

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الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا كراون هي أقدم موديل في مجال العلامة اليابانية، حيث بدأ إنتاجها في 1955 ومضى عليها 15 جيل.. وقد انطلق الجيل الحالي في 2018 قبل حصوله على تعديلات محدودة مؤخراً بشاشة معلومات ترفيهية أكبر حجماً ضمن تحديثات أخرى.
والآن أشار تقرير من مجلة Chunichi Shimbun اليابانية إلى أن تويوتا قد تقرر تحويل كراون من سيدان إلى SUV في الجيل القادم بحلول 2022، والسبب هو ضعف مبيعات السيدان حول العالم.
وقد نقلت المجلة عن مصادرها أن كراون SUV ستكون مبنية على موديل هايلاندر مع استخدام نفس منصة TNGA-K.
بالطبع لا يمكننا التيقن من صحة هذه المعلومات للوقت الحالي، خاصة وأن كراون هي اسم بالغ الأهمية في تاريخ تويوتا.. لذا نفضل انتظار التأكيدات الرسمية.
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