القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة رينو الفرنسية عن الفئات الأحدث التي ستتوفر من طراز "كانجو" لعام 2021، بينها فئتان للركاب وفئتان للشحن.
ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز، الذي سيتوفر منه 4 فئات، بينها فئة تندرج ضمن فئات VAN، وفئة تندرج ضمن الفئات المخصصة لشحن ونقل البضائع LCV.
كذلك، سيكون هناك فئتان للاستخدام الخاص، بقدرات مميزة وكماليات فارهة من الداخل، يخصصان للطرح خارج القارة الأوروبية.
وحتى الآن لم تكشف رينو عن المواصفات التفصيلية الخاصة بالفئات الجديدة من طراز "كانجو"، غير أنها أعلنت أن فئة VAN من الطراز ستحظى بعرض شاسع يصل لـ55,74 ملي متر.
وستتم عملية تصنيع غالبية النسخ الجديدة من الطراز بمصنع رينو داخل فرنسا بمدينة Maubeuge، في حين سيتم تجميع النسخ المتبقية بمصنع رينو بدولة المغرب، ويتوفر الطراز في الأسواق بداية من فترة ربيع عام 2021 المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رينو تكشف عن عائلة "كانجو" 2021.. سيارات للشحن وأخرى للركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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