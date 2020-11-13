مهارات الحصول على أفضل صفقة عند شراء سيارة من المزاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غالبا ما تكون عملية شراء سيارة من مزاد علني مرهقة، خاصة لعديمي الخبرة في هذه العملية.

لذلك قدم موقع "أوتو كار" البريطاني، مجموعة من النصائح التي تنير الطريق للمقبلين على شراء سيارة من مزاد، ليتمكنوا من تحقيق أفضل الصفقات.

ونقلا عن خبراء عاملين بأحد أكبر دور المزايدة على السيارات في بريطانيا، وهو مركز BCA البريطاني (British Car Auctions)، نصح التقرير من يتوجهون لشراء سيارة من مزاد علني للمرة الأولى، بأن يقدموا على زيارة أحد المزادات في البداية كمشاهدين فقط.

وهكذا سيتسنى للعملاء الجدد الاطلاع على أجواء المزايدة وكيفية سير العملية برمتها، وتعلم الاصطلاحات المستخدمة في المزادات، التي غالبا ما تتسبب في ارتباك لزوار المزادات للمرة الأولى.

بعد ذلك تحدث الموقع عن قيد اسم المشارك في المزاد بشكل مسبق، وهي عملية تفرضها بعض مراكز المزايدة على السيارات، ولا يفرضها البعض الآخر.

وفيما يخص مراكز المزادات التي تفرض قيد اسم المشارك بمزاد قبل مشاركته به، فإنها غالبا ما تفرض نسبة 20% من القيمة الافتتاحية من المزايدة، كرسوم يدفعها المشترك لتأكيد جدية مشاركته بالمزاد.

وبعض دور المزادات توفر إجراء عملية قيد المشارك بالمزاد عبر موقعها الإلكتروني إذا توفر.

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وللحصول على أفضل صفقة أثناء المشاركة بالمزاد، ينصح المقبلين على المزاد بتوثيق معرفتهم بالسيارة المستهدفة للشراء وتحديد سقف مزايدة مسبق لا يتم تجاوزه.

وينصح بالبحث قبل المشاركة، عن مقدار القيمة الفعلية للسيارة التي يرغب المشارك في اقتنائها، مع مراعاة البحث عن قيمتها كطراز مستعمل، حتى يتن التأكد من مدى جدوى المزايدة عليها.

ويحق للمقبل على شراء سيارة مستعملة عبر المزايدة، التعرف على حقيقة خضوعها للفحص، وغالبا ما تقدم مراكز المزايدة، مذكرات تفيد بأن السيارة قد خضعت للفحص مع الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بعمرها ومعدل استهلاكها وعام طرحها الرسمي.

وعن كيفية سير المزايدة، فإن همتك ثلاث شخصيات رئيسة، تجار السيارات، وأصحاب توكيلات بيع السيارات المستعملة، والمشاركين في المزاد بشكل شخصي.

وفي حالة المشاركة للمصلحة الشخصية بأي مزاد، نصح الموقع بالتركيز والاستماع بتمعن للمعلومات التي يفصح عنها مدير المزايدة، كون الأخير يحرص على اقتصاد الوقت قدر الإمكان ونادرا ما يكرر ما يقوله على الحاضرين.

كما نصح الموقع بالوقوف في مكان واضح الرؤية للمشرف على المزايدة، والحديث بصوت واضح عند إبداء الرغبة في المزايدة .