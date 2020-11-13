فيراري SF90 سبايدر الجديدة تنطلق رسمياً بقوة 1000 حصان

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فيراري عن SF90 سبايدر الجديدة، وهي نسخة الكشف لسيارة SF90 ستراديل، كما أنها أول موديل سبايدر هجين بالقابس للعلامة الإيطالية.
وتأتي سبايدر الجديدة بمحرك V8 تيربو مزدوج مع 3 موتورات كهربائية بقوة إجمالية 1000 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيكي مزدوج 8 سرعات.
وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.5 ثانية، وإلى 200 كلم\س في 7 ثواني، بسرعة قصوى 340 كلم\س.. كما ازداد وزن نسخة الكشف بـ 100 كيلوجرام مقارنة بالموديل القياسي بسبب تعديلات الشاسيه والسقف الضرورية ليصل وزنها النهائي إلى 1670 كيلوجرام.
الداخلية مماثلة للموديل القياسي بلوحة عدادات رقمية عالية الجودة قياس 16 إنش وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي وضوابط لمسية على المقود ولوحة القيادة.
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