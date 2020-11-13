ليست خرافة.. سر قطع مسافة أطول بشحنة واحدة للسيارة الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد زيادة قدرة السيارات الكهربائية على قطع المزيد من المسافات بشحنة واحدة، الشغل الشاغل لجميع شركات القطاع، وأهم نقاط جذب المستهلكين.

لهذا من المنطقي ملاحظة المنافسة الشرسة بين عمالقة صناعة السيارات لإنتاج السيارات الكهربائية معززة ببطاريات أضخم وأكبر حجما وذلك لزيادة قدرة السيارة الكهربائية على قطع مسافة أكبر بشحنة واحدة واتساع رقعة الكيلومترات المقطوعة.



لكن وبحسب cnet.com فإن جايسون فينسكي المهندس المتخصص في السيارات يوضح أن الأمر ليس بتلك البساطة فيما يخص سعي الشركات لزيادة المسافة التي تقطعها السيارات الكهربائية بشحنة واحدة.

ويفسر " فينسكي" الأمر بأنه وعلى الرغم من أن إمداد السيارات الكهربائية ببطاريات أكبر يضمن تخزين المزيد من الطاقة اللازمة لقطع مسافات أطول، ولكن تلك الخطوة تؤثر سلبا وبشكل مباشرة على أداء السيارة بسبب الوزن.





وشدد " فينسكي" على أن زيادة وزن السيارة الكهربائية بسبب ضخامة بطارياتها هو عدو الأداء الأول.

لذلك تبقى مسألة طرح سيارات كهربائية قادرة على قطع مسافات طويلة مع الحفاظ على قوة الأداء، معادلة صعبة .

ولكن وحتى تستطيع جميع شركات صناعة السيارات التعامل مع تلك المعادلة، توجد طريقة سهلة وعملية يستطيع من خلالها مالكو السيارات الكهربائية زيادة قدرات سياراتهم على قطع مسافات طويلة دون القلق من قوة أداء مركباتهم.

والسر بحسب " فينسكي" يكمن في حجم إطارات السيارة وليس في بطاريتها، فالإطارات الأصغر حجما أخف وزنا وبالتالي فهي تتطلب طاقة أقل لحركة السيارة وهذا ما يعني قطع مسافة أطول.

وفي تجربة عملية تدل على تأثير حجم الإطارات على معدل قدرة السيارات الكهربائية في قطع مسافات أطول، أكد " فينسكي" أن تثبيت إطارات مقاس 18 بوصة لسيارة Tesla Model 3 جعلها تقطع مسافة أطول بمقدار يفوق الـ 62 كم بالمقارنة مع المسافة المقطوعة عند تثبيت إطارات بمقاس 20 بوصة على نفس السيارة.