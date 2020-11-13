هوندا CR-V أم كيا Sportage.. مقارنة تكشف السيارة الأجدر بثقتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة هوندا اليابانية لمنافسة قوية خلال العام القادم ضمن فئات SUV صغيرة الحجم، بطرحها لنسخة 2021 من طراز CR-V.

أما اقرب منافسي السيارة اليابانية، فهي طراز "سبورتاج" التي تطرحها الشركة الكورية "كيا".

ووضع موقع "موتور وان" الطرازين المتنافسين، في مقارنة تبرز سماتهما، وقدراتهما في نسختيهما الأحدث للعام القادم.

المحرك

طراز هوندا CR-V يطرح لعام 2021، بخيارين فيما يخص المحرك.

الخيار الأول هو محرك بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 161 حصانا، مع عزم دوران 150 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

والخيار الثاني هو محرك هجين سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 181 حصانا، مع عزم دوران 175 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.

وفيما يخص طراز كيا "سبورتاج" فتطرح نسخته لعام 2021، بخيارين، الأول بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة 181 حصانا، مع عزم دوران 175 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

الخيار الثاني، هو محرك سعة 2.0 لتر، توربيني ينتج قوة 240 حصانا، مع عزم دوران 260 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

استهلاك الوقود

طراز هوندا بمحرك سعة 1.5 لتر، يستهلك معدل إجمالي من الوقود يعادل جالونا لكل 25 ميل يقطعها داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

وجالون لكل 25 ميلا تقطعها الفئات العاملة من الطراز بمحرك سعة 2.0 لتر، ما بين الطريق داخل المدن، والطريق السريع.

وفيما يخص طراز كيا "سبورتاج" فتستهلك فئاته العاملة بمحرك سعة 2.4 لتر، معدل جالون لكل 26 ميلا يقطعها الطراز ما بين الطريق داخل المدن والطريق السريع.

وجالونا لكل 23 ميلا يقطعها الطراز العامل بمحرك سعة 2.0 لتر، ما بين الطريق داخل المدن، والطريق السريع.

المساحة الداخلية

بطراز هوندا CR-V، تتوفر به مسافة أسفل المقاعد الأمامية لامتداد الأقدام تصل لـ 41.3 بوصة، ومسافة لامتداد الرأس تصل لـ 40.1 بوصة.

وبطراز هوندا، تتوفر مسافة أسفل المقاعد الخلفية لامتداد الأقدام تصل لـ 40.4 بورصة، ومسافة لامتداد الرأس تصل لـ 39.2 بوصة.

أما كيا "سبورتاج"، فتتوفر بها مساحة أسفل المقاعد الأمامية لامتداد الأقدام تصل لـ 41.5 بوصة، ومساحة لامتداد الرأس تصل لـ39.6 بوصة.

وبطراز كيا، تتوفر مساحة أسفل المقاعد الخلفية لامتداد الأقدام تصل لـ 38.2 بوصة، ومساحة لامتداد الرأس تصل لـ 39.2 بوصة.

التقنيات

يتمتع طراز هوندا CR-V بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 5.0 بوصة، و7.0 بوصة، تعمل بها أنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وفيما يخص طراز كيا "سبورتاج"، فتتوفر به منظومة تقنية تشمل شاشة معلوماتية بقياس يتراوح بين 7.0 بوصة و8.0 بوصة، تعمل بنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر أيضا خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.



