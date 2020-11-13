تجنب هذا الخطأ الكارثي حال تساقطت حبات البَرَد أثناء قيادة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – شدد الأستاذ الدكتور “عبدالله المسند” أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، على ضرورة توقّف قائدي السيارات عند سقوط حبات البرد من السحب بسرعة عالية.

وأوضح المسند أنه عند سقوط حبات البرد من السحب وبسرعة قد تصل لنحو 160 كم في الساعة، يجدر على قائد ‎السيارة أن يقف حتى لا يضيف قوة اندفاع السيارة إلى قوة سقوط حبات البرد فتكون النتيجة كارثية على السيارة.

وأضـاف: “إذا كنت من مطاردي السحب وتخشى من تأثير حبات البرد على سيارتك، فأقول: إن نسبة احتمالية سقوط البرد على سيارتك ترتفع مقارنة بغيرك، والخطورة أيضاً ترتفع، وعليه أقترح عليك أن تحمل معك (رول لباد خفيف السمك) في سيارتك، ويغطيها من الصدام إلى الصدام، وهو سهل الحمل وخفيف”.