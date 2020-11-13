موجز الخليج 365 للسيارات.. إطلاق "أودي SQ8" ونصائح الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يمكن الحفاظ بطريقة مثلى على السيارة العاملة بمحرك توربيني، من خلال الالتزام بمجموعة من النصائح القيمة.. تعرف عليها في التقرير التالي.

أعلنت الماركة الأمريكية "رام" عن طرحها لنسخة خاصة من شاحنة "باور واجون" لعام 2021، تحمل شعار الذكرى الـ 75 على طرحها.

سعيا منها لمنافسة مميزة ضمن فئة SUV، أعلنت ماركة أودي الألمانية عن طرحها لنسخة جديدة من طراز SQ8 لعام 2021.

Advertisements

لون السيارة من الكماليات الأساسية التي تسهم في الترويج لها، إلا أن تلك القاعدة سقطت مع سيارات لا تطرح إلا بلون واحد.

هناك بعض الأدوات المساعدة أو الوسائل الإضافية، التي تسهل على المرء مهام الحياة اليومية سواء كان ذلك في المنزل أو المكتب.

مع حلول فصل الشتاء، دائما ما تتعرض السيارات للضغط تحت ظروف الطقس البارد بمختلف دول العالم.