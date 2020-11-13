سيارة أمريكية جديدة مخصصة للطرق الوعرة بـ 6 عجلات

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية Rezvani، عن سيارة بيك أب عملاقة مخصصة لأصعب الطرق الوعرة غير الممهدة، والتي من المتوقع أن تحدث ثورة في عالم المركبات القوية المميزة.

وتتوافر السيارة الجديدة التي تحمل اسم Hercules، بعدة نسخ، تأتي أقواها بمحرك جبار بعزم 1318 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، كما ستطرح من السيارة نسخ مصفحة Military Edition مجهزة بمعدات للرؤية الليلية، وصفارات إنذار، فيما حصلت النسخ العادية

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من السيارة على نظام دفع 6 × 6، ومحركات بنزين سعة 3.6 لتر بعزم 289 حصانا، ومحركات ديزل توربينية سعة 3.0 ليتر، ومحركات بسعة 6.4 لتر بعزم 500 حصان.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كبير بطول 6 أمتار و20 سنتيمترا، عرضه 214 سم، وارتفاعه مترين، وتبلغ المسافة بين المحورين الاول والثاني للعجلات فيه 350 سم.

حصلت على نظام دفع يعتمد على

6 عجلات كبيرة بمقاس 37 بوصة، وعلى ممتصات صدمات قوية مدعمة بالمعدن، وهيكل متين مجهز بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، كما زود سقفها بشريط أضواء يعمل بتقنيات LED لتوفير إنارة ممتازة أثناء الرحلات الليلية أو رحلات الصيد.

وزودت هذه المركبة أيضا بصندوق أمتعة كبير بطول 237 سم، أما مقاعدها الداخلية فصنعت من أفخم أنواع الجلود وحصلت على أنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها، وواجهة القيادة فيها جاءت بشاشة تعمل باللمس بمقاس 9 بوصات، مجهزة بتقنيات Alpine، ويمكن الاعتماد عليها لمراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، أو التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع.