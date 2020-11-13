شاهد كيف أصبحت "ميني" بعد إجراء شركة ألمانية تعديلات عليها

كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة تعديلات السيارات الألمانية الشهيرة مانهارت، لطرح النسخة F350 الجديدة، المعتمدة على ميني JCW GP، والتي تنطلق بقوة 350 حصان.

وأجرت مانهارت، تعديلات على محرك سيارة ميني التربو المكون من أربع أسطوانات سعة 2 لتر، وهو ما أسفر عن زيادة القوة 44 حصان/80

نيوتن متر، لتصير القوة، التي ينتجها المحرك 350 حصان/530 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

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كما تم إجراء تعديل على مجموعة التعليق، وهو ما ساعد على خفض الهيكل في الأمام 20 ملم وفي الخلف 15 ملم، لتتناسب السيارة

مع معدلات الأداء الجديدة، كما تتوفر السيارة أيضا بمجموعة تعليق هوائي قابلة للضبط.

ولعل من أبرز ما يميز النسخة المعدلة هو وجود أشرطة الزينة من رقاقات طلاء باللون الأحمر، والجنوط الخفيفة باللون الأسود المطفأ قياس 19 بوصة، وتوقيع باسم الشركة على الباب الأمامي، واسم النسخة على الرفرف الأمامي، فضلا عن كسوة ألكانتارا على المقود، وعصا نقل الحركة والمكبح اليدوي.