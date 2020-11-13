H2 أحدث سيارة صينية رباعية الدفع من هافال

كتب: باسل الحلواني
أزاحت شركة صناعة السيارات الصينية هافال، عن السيارة رباعية الدفع الجديدة H2، موديل 2021، التي من المقرر طرحها في الأسواق العالمية خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يتم طرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، وفقاً لبيان رسمي صادر عن شركة "هافال"، إلا أن أبرز هذه المحركات سوف يكون سعة 1.5 لتر، يعمل بالبنزين، ويولد عزما يعادل 150 حصانا.
مروراً بالمصابيح الأمامية ومصابيح الضباب، وصولاً إلى فتحات الهواء، التي جاءت بأشكال مختلفة تميز السيارة عن جميع منافسيها.
ويتوافر بالسيارة الجديدة بالعديد من التقنيات الحديثة الفاخرة، وجاءت H2 بملامح تصميمية جريئة، بدايةً من الشبك الأمامي العريض البارز المطعم بالكروم،
من ناحية الأبعاد الخارجية، فنجد أن سيارة هافال الجديدة جاءت بطول4 أمتار و47 سنتيمترا، وعرض 184 سم، وارتفاع 161 سم، أما المسافة ما بين محوري العجلات فبلغت270 سم.
مثبتة بجوا السائق، بدلاً من الأزرار التقليدية، فضلاً عن اللوحات اللمسية الموجودة على الأبواب للتحكم بحركة المقاعد وزجاج النوافذ.
ولعل من أبرز ما يميز المقصورة الداخلية لـ H2، باقة التقنيات التي حصلت عليها، في مقدمتها لوحة تحكم تعمل باللمس
أما واجهة القيادة، فجاءت فاخرة مزودة بشاشة كبيرة في المنتصف، وأخرى لمسية طويلة ناحية الراكب الأمامي، يمكن من خلالها التحكم في غالبية التقنيات الموجودة بالسيارة.
وحصلت "H2"، على نظام ذكي يوضح للسائق الحالة الفنية والتقنية لمعظم الأجزاء والتقنيات الموجودة بالسيارة، وكذلك زودت بخاصية قياس ضغط الهواء في الإطارات.
وتحتوي السيارة رباعية الدفع الجديدة كذلك على أنظمة للتحكم الأوتوماتيكي بالسرعة والفرامل لتفادي الحوادث في الحالات المفاجئة، كما يوجد بها كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات أخرى للضوء والمطر، وأنظمة منع الانزلاق على المنحدرات والطرق.
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