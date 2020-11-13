مازدا ستصنع كروس أوفر جديدة بمحرك هجين من تويوتا

الخليج ٣٦٥ نت – مازدا سجلت خسارة تشغيلية بـ 501.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي مع انخفاض مبيعات الشركة بـ 21% بسبب وباء الكورونا، ما دفع الشركة للتركيز على توفير النفقات عبر توثيق التعاون مع أهم شركائها.

من أهم التحالفات التي تهدف مازدا لتعميقها هي تعاونها مع تويوتا، خاصة في السوق الأمريكي؛ حيث قامت العلامتان ببناء مصنع جديد مشترك في ولاية ألاباما الأمريكية.

وقد أكدت مازدا رسمياً أنها ستبني كروس أوفر جديد في مصنع ألاباما، مع استهداف إنتاج 150,000 نسخة سنوياً واستخدام محرك هجين من تويوتا.

ويُذكر أن مازدا أكدت أيضاً على تقارير تطوير محركات 6 سلندر بنزين وديزل جديدة، والمتوقع تقديمها في الأجيال الجديدة من مازدا 6 وسي إكس 9 في 2022.