هيونداي تمنح طراز "توكسون 2021" ألوانا جديدة.. إليك الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت ماركة هيونداي الكورية الجنوبية دعما لأسطولها من سيارات الـSUV، خلال 2021، بطرحها نسخة جديدة هي الأحدث من طراز "توكسون".

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرض لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة، شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات للبيع.



الجديد بنسخة 2021

تحدث الموقع في البداية عن أبرز ما أجري من تحسينات على نسخة 2021 الجديدة من طراز "توكسون"، وأفاد بأن الماركة الكورية الجنوبية توفر حزمة جديدة من الألوان لنسخة 2021، أبرزها اللون الأحمر من نوع Gemstone والأسود من نوع Ash.

الأسعار

ويتوفر من طراز هيونداي "توكسون" 6 فئات بأسعار مختلفة للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية من الطراز تطرح باسم SE، بتكلفة 24,875 ألف دولار، ثم فئة Value التي تتوفر بسعر 26,325 ألف دولار، ثم فئة SEL التي تتوفر بسعر 27,275 ألف دولار.

من بعدها تتوفر فئة Sport التي تطرح بسعر 29,425 ألف دولار، من بعدها تأتي فئة Limited التي تتوفر بسعر 30,575 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Ultimate التي تتوفر بسعر 33,225 ألف دولار.





المحرك

يتوفر من طراز "توكسون" لعام 2021 خيارين فيما يخص المحرك، الخيار الأول هو محرك ذو 4 أسطوانات ينتج قوة 161 حصان ويعمل بمعدل دوران 150 لفة/قدم، وذو سعة 2.0 لتر.

والمحرك الثاني الذي يتوفر لفئات الطراز المتدقمة، هو طراز بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة 181 حصان، مع عزم دوران 175 لفة/قدم.

استهلاك الوقود

الفئات العاملة من طراز "توكسون" بمحرك ذو سعة 2.0 لتر، تستهلك من الوقود بأنظمة الدفع الأمامية معدل جالون لكل 23 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 28 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع.

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والفئات العاملة بنفس المحرك، تستهلك من الوقود بأنظمة الدفع الخلفية معدل، جالون لكل 22 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 28 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع.

في حين تستهلك الفئات العاملة من الطراز بمحرك ذو سعة 2.4 لتر، من الوقود بأنظمة الدفع الامامية معدل جالون لكل 21 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 26 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

ومن الداخل، يتوفر الطراز بمساحة تكفي لـ5 ركاب، و بالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الاقدام تصل لـ41.5 بوصة، ومساحة للأعلى لأمتداد الرأس تصل لـ39.6 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الأقدام تصل لـ28.2 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 39.2 بوصة.

التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى يتراوح قياسها ما بين 7 و 8 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، مع توفر نظام ملاحي للسيارة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز "توكسون 2021"، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وأبرزها نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.