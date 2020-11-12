بورش تكشف عن تصميم تخيلي رسمي لـ “919 ستريت” قانونية للطرق

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش عن تصاميم تخيلية رسمية لسيارات فريدة من نوعها على مدار الأيام الماضية، منهم سيارة بورش 919 ستريت المرفقة صورها بالأسفل.

وقد تم بناء 919 ستريت على موديل 919 هايبرد الشهير للسباقات، والذي سجل 33 فوز في سباقات التحمل ضمن نجاحات أخرى، وتتخيل بورش تطوير نسخة “919 ستريت” قانونية للطرق بناء على موديل السباقات.

في الأمام نرى مصابيح أمامية كبيرة وأقواس عجلات بارزة وغطاء محرك قصير، مع زجاج أمامي محيط بالأركان ونوافذ جانبية صغيرة وجنوط خاصة لسيارة الكونسيبت.

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وتخيلت بورش استخدام 919 ستريت لنفس محرك 4 سلندر 2.0 لتر تيربو الهجين لسيارة السباقات، مع نفس الهيكل المصنوع من ألياف الكربون ونفس الأبعاد وقاعدة العجلات.