كيف ترعى سياراتك العاملة بمحرك توربيني؟.. إليك 3 نصائح رئيسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكن الحفاظ بطريقة مثلى على السيارة العاملة بمحرك توربيني، من خلال الالتزام بمجموعة من النصائح القيمة.. تعرف عليها في التقرير التالي.

مع انتشار فرض ضوابط على طرح المحركات الصديقة للبيئة، أصبحت المحركات التوربينية، مرادفا لغالبية تصميمات المحركات التي تطرح مع السيارات في الوقت الحالي.

ومع انتشار هذه المحركات، قدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات مجموعة من النصائح القيمة، للطريقة المثلى التي يمكن بها الحفاظ على السيارة العاملة بمحرك توربيني.

وخلال هذا التقرير، اعتمد الموقع البريطاني على نصائح أحد الخبراء بمجال المحركات التوربينية ليقدم النصح بطريقة مثالية لمستخدمي السيارات العاملة بمحركات توربينية، في ظل انتشار العديد من صانعي المحتوى على منصات التواصل الذين يقدمون نصائح كانت في غالبيتها غير دقيقة، وقد تضر بالمحرك في بعض الأحيان في حال اتباعها.

وكانت هذه النصائح في غالبيتها توجه ملاك السيارات العاملة بمحركات توربيني لرعاية سياراتهم بالاهتمام الكافي.

ونقل الموقع 3 نصائح رئيسية عن البروفيسور "ريكاردو مارتينيز"، الأستاذ بكلية لندن الإمبراطورية بقسم الماكينات التوربينية.

وقدم "مارتينيز" من خلال هذه النصائح الطريقة الأمثل للحفاظ على السيارة العاملة بمحرك توربيني، والطريقة الأفضل للتعامل مع هذه المحركات لضمان استمرارها لعمر أطول.

نصيحة 1

وكانت النصيحة الأولى: تسخين السيارة قبل الانطلاق، بترك المحرك عاملا لفترة وجيزة قبل القيادة حتى يسمح للزيت بالتدفق.

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وهي نصيحة أكد الأستاذ العامل بالكلية اللندنية على أهميتها، لافتا بأن المهتمين باستمرار عمل محركات سياراتهم لأطول فترة ممكنة بكفاءة عالية، عليهم مراعاة هذا الإجراء، بتسخين السيارة قبل استخدامها دائما.

نصيحة 2

والنصيحة الثانية كانت كما يلي: عدم إيقاف عمل المحرك فورا بعد توقف السيارة، وضرورة تركه أولا حتى تنخفض درجة حرارته.

وفسر الأستاذ "مارتينيز" أهمية هذه النصيحة ضمن تقرير "أوتو كار"، بأن المحركات التوربينية في الوقت الحالي، تتطلب نظام تدفق الزيت بها لوقت حتى يتوقف، الأمر الذي لا يحدث بمجرد توقف السيارة عن السير.

لذا، ننصح بأن يترك المحرك فترة حتى تهدأ درجة حرارته، وتتم عملية إيقاف عمل المحرك بشكل تدريجي حتى يتراجع معدل تدفق الزيت.

ويغني عن هذه العملية، توفر نظام خاص للتبريد بالمحرك، غير أن البروفيسور "مارتينيز" نصح بترك المحرك فترة ليهدأ حتى وإن توفر نظام التبريد.

نصيحة 3

وكانت النصيحة الثالثة والأخيرة كما يلي: عدم إرهاق المحرك، بدفع السيارة للسير بتثاقل، على سرعة منخفضة، مع ضبط ناقل السرعة على سرعة مرتفعة، ما يضع مكونات المحرك تحت ضغط كبير.