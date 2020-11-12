- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن إي ترانزيت 2022 فان الكهربائية الجديدة، ولنبدأ بمواصفات الأداء على الفور، حيث تصل قوة الفان إلى 266 حصان وعزم الدوران 430 نيوتن متر مع بطارية 67 كيلوواط\س.
البطارية تدعم مدى كهربائي 203 كيلومتر لكل شحنة، ما يعني أنها موجهة للتنقل داخل المدن بشكل رئيسي.
ويصل الحد الأقصى لحمولة الفان إلى 1946 كيلوجرام، مع وضع البطاريات أسفل الأرضية للسماح بمساحة تخزينية مماثلة للموديلات القياسية بمحركات احتراق داخلي.
كما حصلت إي ترانزيت الكهربائية على شاشة 12 إنش لنظام المعلومات الترفيهية الأحدث من فورد، مع أنظمة سلامة كو بايلوت 360 العصرية التي تشمل البقاء في حارة الطريق والتفادي المبكر للاصطدام وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي ورصد النقطة العمياء وكاميرا 360 درجة والمزيد.
وستنطلق فورد إي ترانزيت 2022 في الأسواق في نهاية 2021 بسعر مبدئي أقل من 45,000 دولار حسب تصريح فورد، ما يعادل 169,000 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر فورد إي ترانزيت 2022 تكشف نفسها رسمياً “صور ومواصفات وأسعار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.