ماذا وفرت يلو لعملائها من النساء

الخليج ٣٦٥ نت- شهد عام 2018 صدور القرار السامي لسماح قيادة المرأة، وهو ما دفع شركات تأجير السيارات لفتح أبوابها للنساء اللاتي يحملن رخص القيادة بعد أن تم السماح لهن وفق الشروط والضوابط المتبعة على الجميع في مكاتب التأجير.

ومن المثير للإهتمام أن النساء يفضلن خدمة استئجار السيارات على شرائها كتجربة أولية للقيادة، وهو يبدو قرارًا منطقيًا كونهن سيمتلكن القدرة على التعرف على السيارة بشكل أفضل، هذا بالإضافة إلى التخلص من عناء التكاليف المختلفة.

وهو ما جعل شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” وجهة مفضلة للنساء لتأجير السيارات، حيث ان يلو توفر خدمة التأجير طويل الأجل وهو تأجير لمدة سنة كاملة، و مايميزه انه يتم تسليم العميلة سيارة جديدة كما أن الشركة تتحمل عناء تكلفة الصيانة والتأمين مع إمكانية تبديل السيارة خلال مدة العقد إن حصل بها مشكلة وغيرها من الأمور، ناهيك عن إتاحة خدمة الصيانة المتنقلة.

حيث أنه خلال مدة تأجير السيارة لن يكون على المستأجرة أن تشغل بالها بأي إشكاليات غير متوقعة في السيارة، ستتيح لها يلو اختيار لون السيارة الذي يعجبها مع تغيير نوع السيارة نفسها لكي تتفقد مختلف الطرازات وتعرف ما يناسب متطلباتها.

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هذا بالإضافة إلى توافر ميز حصرية لدى يلو وهي خاصية تنفيذ الحجز الكترونياً حيث أن هذه الميزة متوفرة للتأجير اليومي والشهري، يمكن للعميلة أن تختار السيارة المناسبة والفرع الأقرب لها الكترونياً من خلال تطبيق يلو، حتى تكون السيارة بانتظارها في الفرع دون الحاجة للانتظار.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور