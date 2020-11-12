هوندا سيفيك الجيل القادم يظهر في فيديو تشويقي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هوندا عن فيديو تشويقي لسيفيك الجيل القادم قبل تدشين النسخة الاختبارية في 17 نوفمبر الجاري. وقد وعدت هوندا بإعادة تصميم السيارة الأكثر مبيعاً لها مع تقنيات جديدة عصرية للترفيه والسلامة وتحسينات معتبرة لأداء السيارة. وسنعلم المزيد عن سيفيك الجديدة الأسبوع القادم مع تأكيدنا أن الموديل الإنتاجي النهائي سيختلف بعض الشيء عن السيارة الاختبارية التي سنراها خلال أيام. Advertisements

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