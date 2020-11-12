رام تطلق نسخة خاصة من الأسطورة "باور واجون".. 75 عاما بالطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الماركة الأمريكية "رام" عن طرحها لنسخة خاصة من شاحنة "باور واجون" لعام 2021، تحمل شعار الذكرى الـ 75 على طرحها.

وهي المرة الأولى التي تحتفل فيها "رام" المصنعة للشاحنات بمرور 75 عاما على طرحها لشاحنتها المميزة "باور واجون".

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن شاحنة رام "باور واجون" كانت قد طرحت للمرة الأولى عام 1945، بقدرات دفع رباعي.





وقال الموقع الأمريكي إنه احتفالا بهذه الذكرى المميزة، أعلنت الماركة الأمريكية عن طرحها لنسخة خاصة من شاحنة "باور واجون" لعام 2021، تحمل شعار الذكرى الـ 75 على طرحها، وتتوفر بتكلفة تبدأ من 65,250 ألف دولار.

واستعرضت رام النسخة الخاصة من الشاحنة في جلسة تصوير مميزة، رافقها بها مجموعة من الموديلات الأولى من الشاحنة ظهرت إلى جانبها.

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ومن المواصفات التي كشف عنها "موتور وان" وتخص الشاحنة، أنها ستتوفر بعدد كبير من الخيارات فيما يخص اللون الخارجي لها.

كما ستتوفر بإطارات بقياس 12 بوصة، وستعمل بمحرك V8 بسعة 6.4 لتر، ينتج قوة 410 أحصنة، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.



