لينكون تشوق لنوتيلوس 2021 وتكشف موعد التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لينكون عن أول صورة تشويقية لسيارة نوتيلوس 2021 قبل التدشين الرسمي يوم 20 نوفمبر. أهم التغييرات المتوقعة ستكون في المقصورة، والتي سيتغير تصميمها بشكل كبير لتشبه مقصورة افياتور ونافيجيتور، مع لوحة قيادة جديدة كلياً وزخرفات خشبية فاخرة وكونسول أوسط جديد. من المتوقع استمرار المحركات الحالية كما هي لتشمل محرك 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 253 حصان وعزم 380 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك V6 سعة 2.7 لتر تيربو مزدوج بقوة 340 حصان وعزم 515 نيوتن متر، وسنعلم المزيد خلال أيام.

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