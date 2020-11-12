مواصفات وأسعار أودي SQ8 نسخة 2021.. رفاهية وقوة الـ SUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سعيا منها لمنافسة مميزة ضمن فئة SUV،أعلنت ماركة أودي الألمانية عن طرحها لنسخة جديدة من طراز SQ8 لعام 2021.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، يشمل الكشف عن قوة محركه، عدد الفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق والتكلفة الرسمية لهذه الفئات.



الأسعار



سيتوفر من أودي SQ8 فئتان للبيع في عام 2021، الفئة الافتتاحية باسم Premium Plus وستطرح بسعر 90,195 دولار، والفئة الأعلى من الطراز هي فئة Prestige وستتوفر بتكلفة 95,595 دولار.





المحرك

الطراز بمختلف فئاته، سيتوفر بمحرك موحد، هو محرك V8 بسعة 4.0 لتر، توربيني مزدوج ينتج قوة 500 حصان.

كما ستتوفر فئات الطراز بنظام دفع خلفي، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.3 ثانية.





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استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك طراز أودي SQ8 للوقود، قال الموقع إنه وفقا لتقارير منظمة حماية البيئة، يستهلك الطراز معدل جالونا واحدا لكل 15 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن.

التقنيات

كما كشف الموقع عن القدرات التقنية للطراز، وتشمل شاشة معلومات مزدوجة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي واندرويد أوتو، مع توفر نظام اتصال لاسلكي بالإنترنت.

بالإضافة لتوفر نظام معلوماتي من تطوير ماركة أودي، باسم Virtual Cockpit.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز SQ8 من أودي، لعام 2021، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وأبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل.

بالإضافة لكل من نظام استشعاري خلفي لرصد الحركة، تدعمه كاميرات خلفية للمراقبة ورصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها.

كما يتوفر بالطراز ضمن أنظمة الأمن والحماية، نظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، ونظام قيادة شبه ذاتي لمساعدة السائق.