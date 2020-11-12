تقييم محرك 3 سلندر في سيارة جيلي كولراي 2020

الخليج ٣٦٥ نت – في الماضي، كان معرفة أن سيارة ما تحتوي على محرك بثلاثة أسطوانات أمراً مُحبطاً، لكن ذلك تغير في السنوات القليلة الماضية، خاصة عندما أطلقت شركات صناعة السيارات محركات صغيرة بأداء قوي.

واليوم سنتحدث عن محرك جيلي كولراي ذي الثلاثة أسطوانات والذي تم تطويره بواسطة شركة فولفو المملوكة لمجموعة جيلي الصينية، والتي حرصت على معالجة المشاكل الشهيرة التي تواجه المحركات ذات أعداد الأسطوانات الفردية مثل مشكلة الاهتزاز وغيرها، لتُصبح المحركات أكثر سلاسة من معظم المحركات ذات الأربعة أسطوانات.

وهو ما يؤكد تجربة فولفو التي كانت توفر محركات 5 سلندر إلى جيلي، إلا أنه خلال تطويرها المحركات ثبت أن الـ 3 سلندر يجمع بين توفير الوقود مع منح أداء عالي المستوى مقارب لما يقدمه 4 سلندر.

وفي حين أن القوة هي ما يشغل بال الكثيرين عند الحديث عن المحركات الصغيرة، فإن محرك كولراي يولد قوة 177 حصان و255 نيوتن.متر من عزم الدوران باستهلاك جيد للوقود 17.8 كيلومتر لكل لتر، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.9 ثانية فقط، وهو أداء معقول للغاية مع حصولك على استجابة وتجربة قيادة مرنة، وهو ما تحتاج إليه بالضبط عند تنقلك بالسيارة ومع أسرتك.

يذكر بأن جيلي كولراي 2020 هي اس يو في عائلية اقتصاية متوفرة حالياً لدى وكالة جيلي الوعلان، وتأتي بسعر يبدأ من 72,835 ريال شامل ضريبة 15 بالمئة.