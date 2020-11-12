8 أدوات بسيطة لحل المشكلات الصغيرة بالسيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك بعض الأدوات المساعدة أو الوسائل الإضافية، التي تسهل على المرء مهام الحياة اليومية سواء كان ذلك في المنزل أو المكتب.

ويسري ذلك أيضا على السيارات الحديثة، مثل موديلات سكودا، التي تزخر بالعديد من الأفكار الذكية Simply Clever.

ولا تقتصر هذه الأدوات الذكية على سيارة سكودا Octavia وغيرها، ولكنها تنتشر في العديد من الماركات والموديلات الأخرى، التي تسهل الحياة على قائدي السيارات، وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الوسائل:

صندوق الأمتعة الثاني

استفادت شركة تسلا من زيادة الرحابة داخل سيارتها الكهربائية نتيجة لعدم وجود محرك احتراق داخلي، واستغلت صندوق الأمتعة الأمامي Front Trunk، الموجود أسفل غطاء حيز المحرك في السيارة Model S وغيرها كصندوق أمتعة ثان، ويستوعب هذا الصندوق اثنين من حقائب السفر الكبيرة.

مقاعد قابلة للطي

تعتمد شركة هوندا على المقاعد القابلة للطي، مثل مقاعد دور العرض السينمائي، لخلق إمكانية نقل إضافية للبضائع كبيرة الحجم في سيارتها الصغيرة Jazz. وإذا رغب المرء في نقل لمبات الإضاءة المزودة بحامل أو نباتات الزينة الكبيرة فيمكنه طي وسادات الجلوس "بالمقاعد السحرية" (Magic Seats)، وعندئذ يزيد الارتفاع المتاح حوالي 50 سم.

مظلة في الباب

تشتهر سيارات رولز رويس الفاخرة بوجود مظلة في الباب يتم استعمالها في حالة هطول الأمطار، وقد انتقلت هذه الفكرة إلى الكثير من ماركات السيارات الأخرى مثل سكودا، التي طورت هذه الفكرة في سيارتها Octavia واعتمدت على مكنسة الثلج بدلا من المظلة.

مكنسة كهربائية

قامت شركة هوندا بتجهيز سيارتها Odyssey بمكنسة كهربائية مدمجة في سيارتها العائلية، والتي توفر قوة شفط كافية من خلال شبكة 12 فولت لإزالة جميع النفايات اليومية من السيارة.

صناديق التخزين

أعلنت شركة فورد عن طرح صندوق التخزين MegaBox في حيز الأمتعة بسيارتها Puma الجديدة، ولا تقتصر مزايا هذا الحوض بعمق 45 سم تحت أرضية حيز التخزين على خلق مساحة تخزين إضافية، ولكنه يتضمن أيضا منفذ تصريف مثل حوض الاستحمام، وعند نقل الأحذية المتسخة في هذا الحوض، فيمكن شطفه بالماء بعد ذلك بسهولة.

وقد طورت الشركة الأمريكية هذه الفكرة في سيارتها Mustang Mach-E المخصصة للأراضي الوعرة وقامت بتركيب صندوق التخزين MegaBox في مقدمة السيارة؛ حيث يمكن استغلال هذه الصندوق كثلاجة متنقلة أو لحفظ تجهيزات الشواء.

الحماية من الخدوش

ابتكرت شركتا فورد وسكودا وظيفة نشطة لحماية حافة الباب ضد الخدوش المزعجة على جوانب السيارة أثناء صفها للانتظار في الأماكن الضيقة، وعندما يقوم السائق بفتح الباب المجهز بهذه الوظيفة في السيارات Fiesta أو Kamiq، تظهر حافة بلاستيكية من الحافة المعدنية، وبالتالي يتم حماية الطلاء في كلا السيارتين.

الفواحات

هناك الكثير من السيارات توفر حاليا فواحات بعطورها الخاصة، ولا تقتصر وظائف هذه الفواحات على نشر العطور الذكية في مقصورة السيارة فحسب، ولكن يتم دمجها في نظام تهوية السيارة، ويتطلب ذلك خبرة وتجهيزات تقنية متطورة، بالإضافة إلى تكلفتها الباهظة.

صناديق الأمتعة على الجانب

توفر السيارات الحديثة العديد من إمكانيات التخزين لحمل الأمتعة ونقل الأغراض المختلفة، ولكن سيارات الأراضي الوعرة مثل لاند روفر Defender تتيح للمرء حاليا إمكانية حمل بعض المعدات والتجهيزات في خارجها، وبالتالي فإن الإصدار الجديد من سيارة الأراضي الوعرة يأتي مزودا بقضبان السقف مع إمكانية تعليق نوع من الصناديق على جانب السيارة.