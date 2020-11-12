نصائح مهمة لصيانة سيارتك في الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع حلول فصل الشتاء، دائما ما تتعرض السيارات للضغط تحت ظروف الطقس البارد بمختلف دول العالم.

لذلك قدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، مجموعة من النصائح القيمة، التي تشكل دليلا إرشاديا للطريقة الأمثل للحفاظ على السيارة في ظروف انخفاض الحرارة خلال الشتاء.



بدأ الموقع بالأساسيات التي يجب اتباعها مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، وأفاد بأنه من الضروري، القيام بفحص شامل لكافة أطراف السيارة الرئيسية، للتأكد من عدم وجود أي أعطال، أو أجزاء على وشك التعرض للأعطال لصيانتها سريعا قبل الشتاء.



بالإضافة لضرورة تفقد مستوى فاعلية زيت السيارة، ومستوى ضغط الإطارات، ومعدل كفاءة عمل الكشافات الأمامية والخلفية.

وأشار الموقع إلى أن فحص الدوائر الكهربائية وكفاءة المحرك، يغني مالك السيارة عن قيامه بصيانة باهظة الثمن إذا ما اكتشفت عيوب أو أعطال بهذه الأجزاء خلال فصل الشتاء الذي دائما ما يضاعف الضرر على السيارة.

من النصائح الهامة التي قدمها الموقع خلال استخدام السيارة بالمناطق شديدة البرودة التي تصل بها درجات الحرارة لحد هبوط الثلوج، أنه من الضروري استخدام نظم منع التجمد.

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كما نصح الموقع باستمرارية مراقبة أداء بطارية السيارة، كونها من أكثر الأشياء التي تتأثر بالبرودة الشديدة، حتى في حالة عدم استخدام السيارة بشكل كبير.

ونوه الموقع إلى الطريقة التي يمكن أن يلحظ بها ضعف أداء البطاريات في الشتاء، وذلك في حال استغرقت السيارة وقتا طويلا في دوران المحرك، هذا يعد من المؤشرات الواضحة على تأثر البطاريات بالطقس، و لتجنب ذلك ينصح بإبقاء السيارة داخل منطقة مغطاة مثل جراج خاص مغلق من كافة الأطراف.

نصح الموقع أيضا بالحرص على إبقاء الكشافات الأمامية فعالة بنسبة لا تقل عن 95%، حتى تصدر الضوء للأمام بأكبر قوة ممكنة، كون ليالي الشتاء تكون أكثر ظلمة، وللحفاظ على سلامة السائق في حالات السير أثناء العواصف والأمطار في الفترات الليلية.

والنصيحة التالية التي أشار لها الموقع، هي ضرورة مراعاة كفاءة المكابح، والتأكد دائما من جودتها، لضمان سلامة السائق حين السير في ظروف هطول أمطار، التي تسبب مزيدا من الانزلاق على الطرق السريعة.

ذلك إلى جانب الحرص على استخدام إطارات مناسبة للسير على الأمطار لمنع الانزلاق، واطارات أيضا مخصصة للسير على الثلوج بالمناطق التي تنخفض بها درجات الحرارة لتحت الصفر.