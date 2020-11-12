300 ميل دون توقف.. بي إم دبليو تطلق وحشها الكهربائي xi

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ستضمن السيارة xi الكهربائية الفاخرة لشركة بي إم دابليو BMW المنافسة بقوة في هذا المجال أمام تسلا Tesla وفولفو Volvo. خطفت سيارة BMW iX الكهربائية الأنظار بعد خروجها إلى النور رسميا بقدراتها الفائقة التي تعكس مدى جدية مجموعة بي إم دابليو BMW الدخول بأقصى إمكانياتها في مجال السيارات الكهربائية قوية الأداء. وبحسب موقع engadget.com فإن سيارة BMW iX الكهربائية ستمثل خطوة كبيرة للأمام لأسطول السيارات الكهربائية للعملاق الألماني بمحركاتها المزدوجة التي بقوة 500 حصان والتي ستمنحها الزخم اللازم لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة انطلاقا من وضع السكون في أقل من 5 ثوان. وبالنسبة لعملية الشحن ومدتها فإن مجموعة بي إم دابليو BMW لم تترك شيء للصدفة حيث سيتمكن مالكو سيارة BMW iX شحنها لمدة 10 دقائق فقط لتقطع مسافة 120 كم بينما ستستعيد بطاريات السيارة 80% من قدرتها بشحنها 40 دقيقة فقط.

وتبقى قدرة سيارة BMW iX على قطع مسافة تقوق الـ 480 كم/ساعة بشحنة واحدة فقط الميزة الأهم المثيرة للإعجاب بشأن سيارة بي إم دابليو BMW رباعية الدفع. Advertisements داخليا سوف يجد مالكو السيارة رحابة كبيرة بمساحة مريحة تبدأ بلوحة عدادات رقمية أنيقة بمقاس 12.3 بوصة بالإضافة إلى شاشة متطورة تعمل باللمس قياس 14.9 بوصة.

كما ستكون سيارة BMW iX أولى السيارات الكهربائية من الفئة الفاخرة التي تدعم تقنية الجيل الخامس 5G التي تضمن اتصال فائق السرعة والدقة مع السيارات الأخرى.

وحتى الأن لم تعلن بي إم دابليو BMW عن الأسعار الرسمية لسيارة BMW iX ولكن تشير التوقعات بأن الحصول عليها سيتطلب دفع ما يفوق الـ100 ألف دولار أميركي خاصة مع إعداد بي إم دابليو BMW - التي تتوقع بين السيارة الكهربائية رقم مليون لها بحلول عام 2021- تلك السيارة لتكون منافسة لطراز X من تسلا Tesla و XC40 Recharge من فولفو Volvo.



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